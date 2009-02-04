Создание сайта

Необходимо создать от и до сайт для компании занимающейся организацией футбольных мероприятий. Срок 2-3 недели. От исполнителя требуется: дизайн + движок (можно предложить свою СMS). Сайт по структуре примерно будет похож на: flmuvao.ru. Только дизайн желательно получше))

Пишите ваши предложения ($ + сроки + CMS) на форум или на e-mail: b2btorg (собака) mail.ru