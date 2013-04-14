Создание сайта бух. услуг

необходимо создание сайта с нуля на битриксе "малый бизнесс". Синхронизация с 1С бухгалтерия только в личном кабинете клиентов. Сам программист 1С имеется.

10 главных кнопок меню, личный кабинет.

личный кабинет (по регистрации)

Привязка каждого лич.каб. клиента к определенному сотруднику-оператору (у каждого клиента привязка к одному или двум сотрудникам, в зависимости от подключенного тарифа)

Возможность синхронизации 1С бухгалтерия(не торговля), а точнее:

1)ведение отчетов заказа в виде таблицы:

-)№заказа (счет№); -)дата заказа услуги; -)наименование услуги; -)Кол-во (шт); -)Стоимость (руб); -)Ожидаемая дата выполнения; -)Дата выполнения услуги; -)комментарий оператора; -)Скачать/открыть файл заказанной услуги

Над таблицей расположены кнопки выбора, с возможностью задачи интервала показа услуги за: одна неделя/месяц/три месяца/год . Сами кнопки –

1.все заказы (таб №1)

2.Отказаться от услуги (таб №1) показаны только все услуги в работе, некоторые обозначены галочками «снять услугу с исполнения». Процесс возможности отказа/снятия с выполнения услуги синхронизируется с 1С при начале ее выполнения(точка не возврата)

3. По окончании выполнения заказа, актуализируется кнопка «скачать/открыть» файл в одном из форматов: PDF, Exel, Word в зависимости от заказанной услуги

Над самой таблицей всегда обозначена сумма остатка денежных средств на счету клиента, как положительная (в случае предоплаты), так и отрицательная. Сумма положительная высвечивается зеленым, отрицательная – красным.

Реализована настройка в личном кабинете возможность информирования о готовности заказа через СМС , или через e-mail почту.

Сайт (свободный доступ)

Реализована возможность самостоятельного формирования счета на предоплату для юр.лиц. Обязательные поля: 1-наименование организации; 2-сумма предоплаты(без ограничения мин. суммы). Не обязательные поля: ИНН плательщика. В случае данного запроса в личном каби-нете: автоматическое подстановка данных из регистрационной карточки клиента, с возможным ее полным изменением на другого плательщика.

Заказ услуги через проводится ТОЛЬКО через лич.кабинет.

Регистрация клиентов проводится автоматизированным способом с обязательным заполнением: наименование организации, ИНН, КПП, Юр.адрес + тел, фактич.адрес + тел, Почтовый адрес, Ген.дир – ФИО, Ген.бух – ФИО, ОКПО, ОКВЭД(здесь через запятую), Ваше имя(имя регистрирующего), Тел. регистрирующего.

По окончании регистрации на e-mail регистрирующего приходит подтверждение о регистрации с логином и паролем.

Время создания полностью готового сайта 4 мес. Начало его вывода в сеть "сырым" через 1-1.5 мес.

Все дополнения вышлю по почте [email protected] Структура сайта определена.