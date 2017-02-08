Создание сайта center-ps.ru

Исполнителя выбрал ввиду того, что сразу были предложены несколько вариантов реализации под разные задачи и бюджеты. Также учитывал отзывы. При первом обсуждении исполнитель углубился в задачу, и мы вместе с ним заново прошлись по ТЗ, совместно обсудили, как все будет реализовано. В процессе работы исполнитель был всегда на связи, сообщал, на каком этапе находится работа. Все пожелания и доработки были выполнены в полном объеме. Сроки реализации проекта были соблюдены. Получил работу с высоким соотношение цена/качество. Всем советую данного исполнителя!