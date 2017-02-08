Создание сайта center-ps.ru

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен1 заявка208 просмотров

Все обсуждение в скайпе

8 лет назад
Feetz
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$500
7 дней
Исполнителя выбрал ввиду того, что сразу были предложены несколько вариантов реализации под разные задачи и бюджеты. Также учитывал отзывы. При первом обсуждении исполнитель углубился в задачу, и мы вместе с ним заново прошлись по ТЗ, совместно обсудили, как все будет реализовано. В процессе работы исполнитель был всегда на связи, сообщал, на каком этапе находится работа. Все пожелания и доработки были выполнены в полном объеме. Сроки реализации проекта были соблюдены. Получил работу с высоким соотношение цена/качество. Всем советую данного исполнителя!
Отличный заказчик и отличный заказ. Александр сразу четко объяснил что ему нужно, согласовали ТЗ и провели проект на одном дыхании. По выполнению сразу получил оплату. Надеюсь еще поработаем! :)

Заявки фрилансеров

Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта для продажи аккаунтов

    Добрый день, ищу человека который поможет реализовать проект, основная цель которого это продажа игровых аккаунтов, безусловно один из основных критериев это качественный/ красивый дизайн,  а так же реализация индивидуальных идей, хороший функционал.  Адаптация для моб ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта

    Нужен сайт для интернет радиовещания 1 Чат 1.1 Администрирование 1.2 Регистрация (Email + password | Social networks) 1.3 Баны 1.4 Объявления 1.5 Рейтинг пользователей (пункты, цвет ника, значки, а ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта для стартапа в области консалтинга

    Здравствуйте! Нам требуется разработка сайта. Вот некая исходная информация. С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы или лучше заполню бриф. Во вложении структура информации, а также разбивка потенциальных посетителей по целям (чтбы было ...

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создать сайт каталог

    Нужно создать сайт: - авто, мото барахолка - новости - барахолка (диски, детали кузова,музыка и тд) Возможно так же дальше и другие тематики, недвижимость и тд

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Создание сайта с криптовалютой BTC

    нужен сайт данного типа  http://cetobeto.com Что необходимое для меня. Дизайн на ваше усмотрение варианты предлогать. Обязательно BTC ввод авто  - вывод можно ручной Обязательные подразделы 1. Это кран раздача ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг с качественным дизайном отличной версткой десктоп и адаптив

    Требуется сделать лендинг высокого качества под ключ по шкафам купе. Вот примеры какого уровня: http://furnidoors.ru http://ekb.shkaf-kupe-nazakaz.ru Для более точного понимания, вот пример как делать не надо http://100-kupe.ru ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сайт с мобильной версией под ключ в топ 10

    Перенос информации с другого моего сайта и добавление новойВозможность модерации с айфона (было бы идеально!). Галерея с удобным добавлением фото с гаджета. Главная. Новости и акции. Цены. Контакты. Статьи. Отзывы. Мастера.. возможно еще пару ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад