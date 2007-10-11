Создание сайта (дизайн + программинг)

Нужно сделать сайт по современному исскуству а-ля artnow.ru функционал точно такойже , дизайн есстевственно уникальный, работать все должно на php5 mysql5, от разработчика хотелосьбы увидеть ссылки его работ с высокой нагрузкой (от 3000 посетителей в день - интерусует оптимальное построение sql запросов). Тз не будет, работа с портотипа artnow.ru