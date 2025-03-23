Необходимо разработать сайт-визитку «под ключ» с главной страницей, разделами о компании, команде, навыках и технологиях, партнерах и контактами. Сайт должен включать логотип, меню, интерактивные элементы и форму обратной связи.
Создание сайта для блогера с описанием услуг гида
Требуется специалист для создания сайта с нуля. Необходимы услуги по верстке и дизайну. Сайт будет блогом с описанием услуг гида.
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