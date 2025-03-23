Создание сайта для блогера с описанием услуг гида

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Закрыт17 заявок265 просмотров

Требуется специалист для создания сайта с нуля. Необходимы услуги по верстке и дизайну. Сайт будет блогом с описанием услуг гида.

Верстка сайтовДизайн сайтовСоздание сайтов
месяц назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
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2 отзыва
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30 лет
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11 часов назад
61 отзыв
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35 лет
6 лет в сервисе
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10 часов назад
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18 часов назад
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месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
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11 часов назад
48 отзывов
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Богдан
 
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месяц в сервисе
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месяц назад
месяц назад
Валерий
 
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Марк
 
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13 часов назад
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Станіслав
 
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Владимир
 
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час назад
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