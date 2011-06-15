Создание сайта для фотомастеров

Тематика: Магазин по продаже женского и мужского нижнего белья. Задачу упрощает то что есть один интернет-магазин (не наш) практически копию которого мы хотим сделать себе (смотри ТЗ). Основная вещь, которая должна быть, это возможность загрузки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт:
Суть:
Сайт для фотографов. На сайте нужно сделать регистрацию и аутификацию для обычных юзеров И для фотомастеров .
-Регистрация \ аутификация
-Загрузка фотографии с компьютера на сайт. (VDS сервер)
-фото слайдцу
-работа с кашельками
1 пользователь регистрируется \ фотомастер регистрируется (Имя, Фамилия, Почта, Кашельки Яндекс ВебМани (не объязательные поля), + поттверждение регистрации по почте)
2 пользователь загружает свое личное фото в специальной пользовательской панели
Нажимает кнопку обработать
и указывает сколько денег готов отдать за обработку этого фото.
(на счету пользователя должны быть указанные суммы)
деньги списываются со счета пользователя
но он может отменить до того момента пока никто из фотомастеров не взялся за это фото
3 Фотомастеры видят все фотографии которые помечены "на обработку"
И фотомастер нажимает "Принять на обработку" (бронирует)
---С этого момента пользователь не сможт отменить обработку фото...
4 ФОТомастер обрабатывает и закачивает обратно . Статус "Забронировано \ Обрабатывается" меняется на "ГОТОВО"
пользователь принимает и может оставить коментарий к фотомастеру или поставить ему +
5 Деньги списанные со счета пользователя переходят на счет ФОТОМАСТЕРА за исключением 20% комиссии..
Файт должен быть например на Ajax (быстро реагирующим на нажатия кнопок) или на других решениях, удобным , с дизайном,
с фотослайдшоу последних обработанных фотографий. Со шкалой рейтинга ФОТОМАСТЕРОВ
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