Создание сайта для компании по доставке еды

Создать сайт строительной компании на bitrix24. Желательно иметь собственные готовые шаблоны
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Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я с Южно-Сахалинска. У нас компания по доставке роллов, пиццы и ВОК. Нужен удобный в использовании сайт, с достаточно быстрой загрузкой. По меню у нас около 80 позиций, возможно меньше, не считала. Интересует примерная стоимость и срок исполнения.
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