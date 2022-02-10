Создание сайта для компании по доставке еды

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка79 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, меня зовут Елизавета, я с Южно-Сахалинска.  У нас компания по доставке роллов, пиццы и ВОК. Нужен удобный в использовании сайт, с достаточно быстрой загрузкой.  По меню у нас около 80 позиций, возможно меньше, не считала. Интересует примерная стоимость и срок исполнения.

2 года назад
guest_16444642897225
2 года в сервисе
Был
2 года назад