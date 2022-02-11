Создание сайта для компании по доставке еды

Сайты «под ключ»Закрыт1 заявка58 просмотров
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Здравствуйте, это примеры сайтов, которые нам понравились https://dodopizza.ru/yuzhnosakhalinskhttps://pizzaroller.pro. Нужно что-то наподобие. Есть логотип, цветовая гамма компании, фото на все позиции блюд. Через сайт клиентам нужно оформлять и оплачивать заказы, будет скидочная система. ЛК для администратора. Возможна небольшая анимация, минимальная. Мы работаем через Фронтпад, Заказы будут автоматически падать туда, при их оформлении на сайте. Это наверное основные пожелания по сайту.

2 года назад
guest_16444642897225
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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