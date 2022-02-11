Создание сайта для компании по доставке еды

Необходимо создать [b]100 сайтов-одностраничников[/b]. [list][*][b]Тематика[/b] - рецепты, инфобиз, здоровое питание, ЗОЖ, магия, нумерология, спорт, онлайн-обучение.[*][b]Дизайн[/b] - может быть [u]не уникальным[/u] (могут быть копии уже существующих сайтов), главное, чтобы среди этих 100 сайтов не было двух ...
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Здравствуйте, это примеры сайтов, которые нам понравились https://dodopizza.ru/yuzhnosakhalinsk, https://pizzaroller.pro. Нужно что-то наподобие. Есть логотип, цветовая гамма компании, фото на все позиции блюд. Через сайт клиентам нужно оформлять и оплачивать заказы, будет скидочная система. ЛК для администратора. Возможна небольшая анимация, минимальная. Мы работаем через Фронтпад, Заказы будут автоматически падать туда, при их оформлении на сайте. Это наверное основные пожелания по сайту.
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