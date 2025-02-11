Создание сайта для помощи пенсионерам

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Техническое задание (ТЗ) – Создание сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане (Caen)

1. Общая информация

  • Цель сайта: Представить услуги помощи пенсионерам и их семьям (доставка продуктов, перевозка, помощь по дому) и дать возможность пользователям легко оставить заявку.

  • Целевая аудитория: Пенсионеры и их родственники (40+ лет).

  • Основные требования:

    • Простой и интуитивно понятный интерфейс.

    • Удобная навигация, адаптированная для пожилых людей (крупный шрифт, понятные кнопки).

    • Оптимизация под мобильные устройства.

2. Структура сайтаГлавная страница

  • Краткое описание сервиса.

  • Основные преимущества («Быстро, Надёжно, Доступно»).

  • Основные кнопки: «Заказать доставку», «Заказать транспорт», «Вызвать мастера».

Разделы сайта

  1. Доставка продуктов

    • Описание услуги.

    • Форма заказа (Имя, Телефон, Список продуктов, Адрес доставки).

  2. Перевозка пенсионеров и их семей

    • Описание услуги.

    • Форма бронирования (Имя, Телефон, Адрес отправления, Адрес назначения, Дата/Время).

  3. Помощь по дому (электрика, сантехника, работы на участке и т. д.)

    • Список доступных услуг.

    • Форма заявки (Имя, Телефон, Описание проблемы).

  4. Отзывы клиентов

    • Отзывы довольных клиентов.

    • Форма «Оставить отзыв».

  5. Контакты

    • Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber.

    • Карта с зоной обслуживания (Кан и окрестности).

3. Дизайн и функционал

  • Чистый, минималистичный дизайн, мягкие и спокойные цвета.

  • Чёткие и понятные кнопки.

  • Кнопка «Позвонить» для мобильных пользователей.

  • Интеграция Google Maps или OpenStreetMap.

4. Оплата

  • Оплата наличными или картой на месте.

  • Возможность онлайн-оплаты: Carte Bancaire (CB), PayPal, Lydia (если требуется).

5. Технические требования

  • CMS: WordPress, Tilda или кастомная разработка (по согласованию).

  • Хостинг и домен (при необходимости помощь в настройке).

  • Базовая SEO-оптимизация.

6. Сроки и бюджет

  • Ожидаемый срок разработки: 2–4 недели.

  • Бюджет: 200 евро

TildaWordPressСоздание сайтов
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