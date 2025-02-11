Требуется опубликовать отзывы на Яндекс Картах и Авито. Можно выполнить одно или оба задания. Необходим аккаунт Яндекс Карт от 3 уровня или аккаунт Авито старше 3 месяцев. Тексты отзывов предоставляются. Оплата производится после успешной публикации.
Создание сайта для помощи пенсионерам
Техническое задание (ТЗ) – Создание сайта для сервиса помощи пенсионерам в Кане (Caen)1. Общая информация
Цель сайта: Представить услуги помощи пенсионерам и их семьям (доставка продуктов, перевозка, помощь по дому) и дать возможность пользователям легко оставить заявку.
Целевая аудитория: Пенсионеры и их родственники (40+ лет).
Основные требования:
Простой и интуитивно понятный интерфейс.
Удобная навигация, адаптированная для пожилых людей (крупный шрифт, понятные кнопки).
Оптимизация под мобильные устройства.
Краткое описание сервиса.
Основные преимущества («Быстро, Надёжно, Доступно»).
Основные кнопки: «Заказать доставку», «Заказать транспорт», «Вызвать мастера».
Доставка продуктов
Описание услуги.
Форма заказа (Имя, Телефон, Список продуктов, Адрес доставки).
Перевозка пенсионеров и их семей
Описание услуги.
Форма бронирования (Имя, Телефон, Адрес отправления, Адрес назначения, Дата/Время).
Помощь по дому (электрика, сантехника, работы на участке и т. д.)
Список доступных услуг.
Форма заявки (Имя, Телефон, Описание проблемы).
Отзывы клиентов
Отзывы довольных клиентов.
Форма «Оставить отзыв».
Контакты
Телефон, WhatsApp, Telegram, Viber.
Карта с зоной обслуживания (Кан и окрестности).
Чистый, минималистичный дизайн, мягкие и спокойные цвета.
Чёткие и понятные кнопки.
Кнопка «Позвонить» для мобильных пользователей.
Интеграция Google Maps или OpenStreetMap.
Оплата наличными или картой на месте.
Возможность онлайн-оплаты: Carte Bancaire (CB), PayPal, Lydia (если требуется).
CMS: WordPress, Tilda или кастомная разработка (по согласованию).
Хостинг и домен (при необходимости помощь в настройке).
Базовая SEO-оптимизация.
Ожидаемый срок разработки: 2–4 недели.
Бюджет: 200 евро
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