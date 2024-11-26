Создание сайта для регистрации интереса перед запуском проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка5 просмотров

Здравствуйте Эрик,

Нам нужно создать сайт буквально 1-2 страницы, но очень высокого качества - фотографии, логотип и текст будут предоставлены.

Главная цель этого сайта, чтобы люди смогли зарегистрировать свой интерес перед запуском проекта. У Wordpress есть RegistrationMagic. Можно использовать его.

Есть примеры сайтов, которые очень нравятся.

Дайте пожалуйста знать, если Вам это интересно.

Спасибо.

С Уважением,

Элеонора

WordPressСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1733153894368
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Ерик
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
5 месяцев назад