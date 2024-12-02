Создание сайта для регистрации интереса перед запуском проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт17 заявок286 просмотров

Нам необходимо создать сайт буквально 1-2 страницы, но очень высокого качества - фотографии, логотип и текст будут предоставлены.

Главная цель этого сайта, чтобы люди смогли зарегистрировать свой интерес перед запуском проекта. У Wordpress есть RegistrationMagic. Можно использовать его или любую другую похожую форму, которая интегрируется в CRM

Есть примеры сайтов, которые очень нравятся.

Спасибо!

WordPressСоздание сайтов
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