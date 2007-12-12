Нужен вебмастер/дизайнер, который бы разработал логотип и затем сделал бы сайт-визитку, страниц на 6-8. Стоимость работы 100 вмз. Если работа будет выполнена в срок и качественно, будет бонус в размере 20 вмз. Есть техническое задание в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание сайта для шипчандлерской компании (обслуживание судов.
Задачи:
Дизайн должен быть с морской тематикой. Приветствуется наличие гравю среднивиковых кораблей.
Сайт должен быть или написан на FLASH или иметь элементы. Также желательно наличие в движке сайта возможности подключения его к базам данных заказчика. (SQL) Задополнительной информацией обращайтесь в ICQ. По итогам тендера 3 лучшим специалистам будет предложен контракт на постаянную работу.
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