Создание сайта для торговой компании

1. Необходимо предложить интересный дизайн сайта (либо рассмотреть мои видения дизайна и возможность реализации), просмотрев существующий и конкурентов.

2. Создать сайт, наполнить его информацией и картинками.

3. Проверить чтобы сайт работал под все браузеры.

4. На сайте будут интерактивные формы для заполнения, а так же расчетов

5. Хотелось бы иметь место где пользователь задает вопрос и получает ответ.

6. Система управления может быть любая, но должна иметь возможность реализовать все мои пожелания, работать стабильно, должна легко администрироваться.

7. Хотелось бы прикрутить все новые веяния: твиттер, контакт, фейсбук, ю-туб...

8. Скорее всего будут флеши.

9. Имя сайта в прикреплении.

10. P/S/ То что я написал выше это скорее всего основное...все остальное будет дорабатываться по ходу работы.