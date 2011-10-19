Необходимо создать интернет-магазин на joomla, с личным кабинетом, возможностью обновления цен и выгрузкой заказов в одном из распространенных форматах, с возможностью добавлять товары и редактировать их, каталог товар с несколькими уровнями вложенности.
Создание сайта для торговой компании
1. Необходимо предложить интересный дизайн сайта (либо рассмотреть мои видения дизайна и возможность реализации), просмотрев существующий и конкурентов.
2. Создать сайт, наполнить его информацией и картинками.
3. Проверить чтобы сайт работал под все браузеры.
4. На сайте будут интерактивные формы для заполнения, а так же расчетов
5. Хотелось бы иметь место где пользователь задает вопрос и получает ответ.
6. Система управления может быть любая, но должна иметь возможность реализовать все мои пожелания, работать стабильно, должна легко администрироваться.
7. Хотелось бы прикрутить все новые веяния: твиттер, контакт, фейсбук, ю-туб...
8. Скорее всего будут флеши.
9. Имя сайта в прикреплении.
10. P/S/ То что я написал выше это скорее всего основное...все остальное будет дорабатываться по ходу работы.
Выбранный исполнитель
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