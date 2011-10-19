Создание сайта для торговой компании

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок222 просмотра

1. Необходимо предложить интересный дизайн сайта (либо рассмотреть мои видения дизайна и возможность реализации), просмотрев существующий и конкурентов.

2. Создать сайт, наполнить его информацией и картинками.

3. Проверить чтобы сайт работал под все браузеры.

4. На сайте будут интерактивные формы для заполнения, а так же расчетов

5. Хотелось бы иметь место где пользователь задает вопрос и получает ответ.

6. Система управления может быть любая, но должна иметь возможность реализовать все мои пожелания, работать стабильно, должна легко администрироваться.

7. Хотелось бы прикрутить все новые веяния: твиттер, контакт, фейсбук, ю-туб...

8. Скорее всего будут флеши.

9. Имя сайта в прикреплении.

10. P/S/ То что я написал выше это скорее всего основное...все остальное будет дорабатываться по ходу работы.

14 лет назад
superkns
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$1300
25 дней

Заявки фрилансеров

maximus007
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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