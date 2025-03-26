Требуется разработка сайта на платформе Wordpress для некоммерческой организации. Проект должен быть выполнен «под ключ» с учетом индивидуальных требований, указанных в техническом задании. Сроки выполнения и оплата могут быть обсуждены. Подходящие кандидаты с опытом в разработке аналогичных проектов приветствуются.