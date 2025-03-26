Требуется разработать сайт аналогичный wowhead.com на платформе yii 2.0. Необходимо создать улучшенную версию с интересным дизайном и функционалом. Ожидается полное выполнение проекта под ключ.
Создание сайта для VPN сервиса + подключение мерчанта
Необходимо создать сайт для VPN сервиса + подключить мерчант для оплаты. Функционал минимальный ( отправка конфига впн после оплаты ). ГЕО США
Заявки фрилансеров
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