Создание сайта для VPN сервиса + подключение мерчанта

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок43 просмотра

Необходимо создать сайт для VPN сервиса + подключить мерчант для оплаты. Функционал минимальный ( отправка конфига впн после оплаты ). ГЕО США

Интеграция платежных системСоздание сайтов
месяц назад
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