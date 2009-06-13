Страниц много, информации мало на каждой странице. вот такой странный вебсайт. дизайн мой. от вас создать и сделать так, чтобы функционировал.
Создание сайта "Грузоперевозки" и его раскрутка
Нужно создать и раскрутить сайт "Грузоперевозки". Оставляйте сроки и цены.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужно создать интернет магазизин(смесь с поталом). Онлайн магазин вещей, несколько различных конструкторов для создания товара, различные радакторы и т. д. Магазин будет писаться с нуля. Или можно купить готовый магазин и переработать, а необходимые ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт16 лет назад
Здраствуйте уважаемые! В общем есть один модуль но он не работает под 8-ую версию DLE, нужно чтобы он заработал и работал нормально на этой версии. Сам модуль во вложении . ...Завершен16 лет назад
Практически копию http://www.distribauto.com/ Сделан он на Magento Язык французкий, но не принципиально Цена - СрокиСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно создать копию сайта Video-girl.ru Все подробности (Оплата и т.д.) по : Почта : [email protected] ICQ : 7832988Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо создать сайт на тему "Охота и рыбалка". Тип проекта конкурсный. Для участия, пришилте просто небольшые наброски и примеры в личку. Сроки: 2 дня.Завершен16 лет назад
- $100
Персоанальный проект для AcidSlayer. Сверстать и натаянуть уже существующий дизайн (в psd исходнике) На joomla + установить модули + настроить все. Сайт http://atlanta-spb.com/Завершен16 лет назад
- $1500
Необходимо разработать сайт под ключ для охотничьего клуба. Сайт простой, но должен смотреться солидно и дорого. Дизайн сайта должен вызывать доверие у пользователей. На сайте должен быть выбор языков: Английский, Немецкий, Итальянский, ...Завершен16 лет назад
Нужна копия сайта http://www.fashionbank.ru надо поменять дизайн и оставить такую же фкнкциональность + надо перенести всё наполнение и анкеты на новый проект.Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $150
http://image2you.ru/ его копию или похожее нужно сделать, без дизайна Готовые решения приветствуются.Закрыт16 лет назад