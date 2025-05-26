Создание сайта и чат-бота Telegram

$900
  1. Биржа фриланса
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Открыт18 заявок81 просмотр

Требуется создать одно/двухстраничный сайт-афиша. С возможностью «провалиться» в каждое событие, чтобы ознакомиться с деталями события и записаться на данный ивент.

Дизайн полностью отрисован в Figma.

Также должна быть реализована возможность создать пользователю личный кабинет, т.е зарегистрироваться через номер телефона(с подтверждением номера телефона в Telegram) для дальнейшей записи/отмены записей на представленные события. По функционалу нужна по сути копия расписания, представленного на данном сайте(https://mecord.ru/events/index), но в виде афиши и с более современным и минималистичным дизайном. Все необходимые лого и контент для оформления предоставим. Также данный сайт должен быть удобен в использовании как на телефонах так и на пк, но акцент необходимо сделать именно на мобильной версии.

Помимо сайта, необходимо подключить Telegram бота для напоминания пользователям о времени посещения событий, на которые они записались, а также для подтверждения пользователями актуальности записи незадолго до начала события, с последующим направлением результатов подтверждения администратору на Telegram.

TelegramСоздание одностраничных сайтовСоздание чат-ботов
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