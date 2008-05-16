Создание сайта и дальнейшая раскрутка

Здравствуйте уважаемые исполнители. Требуется разработка индивидуального партнерского сайта о казино, этот сайт должен быть легок в управлении, что бы легко можно было редактировать и добовлять страници, менять рекламу. На сайте должно быть много информации про интернет казино, про разнообразные игры, статьи и многое другое, в общем должно быть много страниц. Сайт должен быть сделан красиво что бы не отпугивал посетителей. После изготовления сайта, потребуется дальнейшая его расскрутка ( Поднятие посещаемости, ТиЦ, PR ) После того как сайт окупиться и вернуться деньги, я продолжу дальнейшую работу с исполнителем заказа. Не пишите просто так, меня интересует именно один исполнитель и бюджет приблизительно 120$.