Создание простенького сайта: "Закрытый клуб кликеров" 1) Регистрация на сайте с заданными полями. 2) Проверка регистрации, после включение аккаунта - активный или отказ - удаление аккаунта и сообщение на емаил причины. 3) ...
Создание сайта и дальнейшая раскрутка
Здравствуйте уважаемые исполнители. Требуется разработка индивидуального партнерского сайта о казино, этот сайт должен быть легок в управлении, что бы легко можно было редактировать и добовлять страници, менять рекламу. На сайте должно быть много информации про интернет казино, про разнообразные игры, статьи и многое другое, в общем должно быть много страниц. Сайт должен быть сделан красиво что бы не отпугивал посетителей. После изготовления сайта, потребуется дальнейшая его расскрутка ( Поднятие посещаемости, ТиЦ, PR ) После того как сайт окупиться и вернуться деньги, я продолжу дальнейшую работу с исполнителем заказа. Не пишите просто так, меня интересует именно один исполнитель и бюджет приблизительно 120$.
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