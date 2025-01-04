Создание сайта и настройка трафика для онлайн-школы

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Закрыт5 заявок52 просмотра

Необходимо создать сайт для онлайн-школы, настроить органический трафик, набрать 1000 подписчиков в Telegram канал, а также собрать отдел продаж из 10 менеджеров. Бюджет проекта составляет от 100 тысяч рублей. Опыт работы с проектами подобного бюджета является преимуществом.

Привлечение подписчиковПривлечение трафикаСоздание сайтов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Наталья
 
32 года
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Роберт
 
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Дану
 
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4 месяца назад
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