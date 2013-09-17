Создание сайта и привязка к VK.com

Компании требуется специалист для долгосрочного сотрудничества в создании одностраничных сайтов (без админки), с формой обратной связи и таймером. Дополнительные требования в Т.З. Имеется дизайн в jpg и в psd формате. Срок исполнения 1,5 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Создать сайт по принципу этого сайта: www.rawconfessions.com/
2)Сделать переход на сайт по щелчку на пост с группы, переход как раз в тему с этим же постом. И там каждый перешедший сможет анонимно обсудить тему.
Чтобы добавить новость пользователь может либо предложить её админу в группу; либо перейти на сайт, создать там полностью анонимно пост и этот пост появится и на сайте (как в сайте-примере) и в новостях группы (и там и там появится после одобрения модератором).
Переход в две стороны, то есть, если пост предлагается в группе, то после одобрения, он должен копироваться и на сайт и в группу, и пост на сайте должен связываться с постом в группе (переходом описанным выше).
Или если пост предлагают на сайте, после одобрения пост автоматически появляется и в группе, и на сайте, и пост на сайте связывается с постом в группе (переходом описанным выше).
Время выполнения ~7 дней.
Мошенники не обращайтесь. Без предоплаты. Возможны только варианты :
1) выполняете 15%-50% задания, показываете, получаете оплату за эту часть, доделываете остальное.
2) Безопасная сделка
- Похожие заказы
- $50Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу помощника со следующими навыками: 1. Опыт работы с Wordpress - это приоритетное требование. Желательно, чтобы вы или сми создавали, или участвовали в создании сайтов на этой цмс. 2. Общая сообразительность. 3. Желание скорее управлять, нежели делать своими ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Хороший знакомый желает обзавестись собственным сайтом автомобильных запчастей (предприниматель в данной сфере). При этом не имеет достаточно времени на работу с сайтом, поэтому заказ правильнее будет назвать как сайт под ключ. Предполагается зарегистрировать домен, типа autoparts.lg.ua, autoparts.lugansk.ua. Сайты, ...Сайты «под ключ»40 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно сделать небольшой сайт о продукции. Около 10 страниц, карта дилеров, прайсы, сертификаты итд. Должен быть с возможностью администрировать/редактировать. Нужен как дизайн (относительно простой) так и сам сайт. Если сработаемся, то будут и в дальнейшем небольшие заказы.Завершен10 лет назад
Необходимо разработать сайт-каталог фирм "под ключ". На instantmaps или другой движок со сходными возможностями. Работа с картами на подобии 2GIS обязательно! На данный момент опробывал instantmaps (InstantMaps). Вполне устраивает. Но нужно сделать некоторые исправления данного ...Завершен10 лет назад
- $500
Требуется Интернет-магазин дверей. Примеры: http://dveri.com/ http://dveribravo.ru/ http://www.dveryoptom.com/ Нужен дизайн сайта, фирменный стиль, логотип. Интуитивно понятный. Большие картинки, фото. Возможность добавления товара в корзину. Описание к каждой позиции. Домена и хостинга пока нет. Основная ставка на двери для Государственных ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт 7variant.ru Есть недоделанный вариант дизайна ( в приложении) Необходимо - 1. Доделать дизайн или предложить свой,только не шаблоны. 2. Сайт полностью изменить под новы дизайн,но сохранив тексты и тайтлы все. Так же,у меня должна быть возможность самостоятельно ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Необходимо сделать по функциональному подобию сайта www.apple.com. Компания занимаеться производством большого количества товаров различных групп. !!!!! Внимательно посмотрите на функционал сайта www.apple.com с точки зрения покупателя !!!! ЭТО ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ВАЖНО ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Необходимо создать сайт на подобии этого http://severstal.forumhouse.ru/#main Два похожих шаблона (по навигации по сайту) http://templates.pehaa.com/savethedate_demo/ http://quanticalabs.com/wp_themes/nostalgialanding/ На основе одного сайта сделать несколько похожих, с разной тематикой: 1. Фундаменты 2. Покраска домов 3. Монтаж окон/дверей 4. Монтаж кровельных систем 5. Другое Интересует готовое решение - ...Закрыт10 лет назад
- $500
Собственно, сабж: нужно создать сайт (дизайн, верстка и программирование) Цель сайта: место встречи и общение поклонников творчества одной мадам. Есть же сайты типа "Мир Гарри Поттера", "Мир книг Анжея Сапковского", мне надо такое же. Пример того, что ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт10 лет назад