Создание сайта и привязка к VK.com

1) Создать сайт по принципу этого сайта: www.rawconfessions.com/

2)Сделать переход на сайт по щелчку на пост с группы, переход как раз в тему с этим же постом. И там каждый перешедший сможет анонимно обсудить тему.

Чтобы добавить новость пользователь может либо предложить её админу в группу; либо перейти на сайт, создать там полностью анонимно пост и этот пост появится и на сайте (как в сайте-примере) и в новостях группы (и там и там появится после одобрения модератором).

Переход в две стороны, то есть, если пост предлагается в группе, то после одобрения, он должен копироваться и на сайт и в группу, и пост на сайте должен связываться с постом в группе (переходом описанным выше).

Или если пост предлагают на сайте, после одобрения пост автоматически появляется и в группе, и на сайте, и пост на сайте связывается с постом в группе (переходом описанным выше).

Время выполнения ~7 дней.

Мошенники не обращайтесь. Без предоплаты. Возможны только варианты :

1) выполняете 15%-50% задания, показываете, получаете оплату за эту часть, доделываете остальное.

2) Безопасная сделка