Создание сайта клуба FUN

Создание сайта под ключ аналог http://www.spbpizza.ru Требования: 1. Запоминающийся простой логотип (проработка названия) 2. Оригинальные рекламные акции 3. Он-лайн заказ продукции 4. Счётчик клиентов с возможностью прем 5. Адаптация сайта под запросы поисковых систем Предложения, портфолио, цены отправляйте на [email protected] ICQ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт обычного клуба счасливых обладателей FUN подарков, которые можно приобрести на funlife.com.ua сайт должен содержать форум странички для каждого пользователя новости... также необходимо предусмотреть возможность проведения конкурсов с рейтинговой системой оценивания и интернет голосованием.
убедительная просьба высывать предложения вместе со ссылками на работы, уже выложенные в нете.
заранее благодарны за внимание
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $400
Сайт для школы танцев Школа занимается обучение только по одному виду танца - electro dance (Тектоник) Полное тз высылаю при заинтересованности в конкретном исполнителе. Важно учитывать тематику и направленность сайта. Сроки - до 15 днейЗакрыт15 лет назад
- $250
1.Создать сайт. 2.Есть понятная структура и видение будущего сайта 3.Есть текстовый контент. 4 Пример похожего сайта:http://www.kleo.ru/test/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4Mjk4NTI7MjE4MDg0Mzt5YW5kZXgucnU6Z3VhcmFudGVl 5.работающих по предоплате просьба не беспокоиться,работаем по моей схеме: делаете сайт показываете на вашем хосте - получаете 70%,остальное после получения сайта.Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день. Нужен игровой сайт. ТЗ есть, вышлю всем желающим. Оставляйте мылы. В асю и приват не пишите.Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен сайт визитка тематика такси вся инфа на основной и двух-трёх дополнительных страницах ,без заморочек + регистрация ручками ,размещение,нормальный дизайн. Исполнитель только Москва и М.О.наличие опыта!!!!! строго.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт15 лет назад
- $2800
Нужно создать интернет магазин. Тех задание вот здесь: http://uploadbox.com/ru/files/4b65eb6f8fСайты «под ключ»58 заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Предоплаты нет, поэтапная оплата! Структура, тех. задание и примерный вариант дизайна есть. Сайт с системой управления, позволяющей редактировать информацию в любых разделах сайта, прописывать нужные теги прямо в CMS, создавать любую структуру меню без навыков программирования. Сам ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно создать сайт фото галерею, где должны быть разделы, в них подразделы где будут располагаться сессии по несколько фоток, также нужны банерные места. Все подробности в личке. Готов рассмотреть ваши предложения по стоимости.Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно подобрать наиболее распространенный форум, установить его на хост и сделать по стилю как в майл.ру блоги.Завершен15 лет назад
- $1000
Требуется создать интернет магазин на CMS Joomla. Продаваться будут путевки, туры, авиабилеты и прочее. Стиль есть. Не предлагать "свою" или любую другую CMS. Основные требования: Два языка Хороший дизайн + верстка, на что может быть похоже: http://scandinaviantours.ee/ http://www.itek.ee/vi-idoc_redir Желательно использовать ...Завершен15 лет назад