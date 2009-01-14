Создание сайта клуба FUN

Необходимо создать сайт обычного клуба счасливых обладателей FUN подарков, которые можно приобрести на funlife.com.ua сайт должен содержать форум странички для каждого пользователя новости... также необходимо предусмотреть возможность проведения конкурсов с рейтинговой системой оценивания и интернет голосованием.

убедительная просьба высывать предложения вместе со ссылками на работы, уже выложенные в нете.

заранее благодарны за внимание