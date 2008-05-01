Требуется создание очередной доски объявлений вс подробности в прикрепленном ТЗ
Создание сайта на CMS Joomla по готовой структуре
Кратко о проекте: нужно сделать дизайн главной и троих внутренних страниц сайта + верстка. Предпочтение отдается Joomla или же рассмотрю вариант предложенной вами CMS.
Полное описание и ТЗ в вложении.
Заявки фрилансеров
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