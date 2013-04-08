Создание сайта на joomla

Нужно переписать, создать аналогичный или готовый скрипт использовать при создании сайта на joomla

http://berdichev.16mb.com/ - адресная программа,

работа скрипта :

- формирование заказов, и отправка их на почту

- из админки подтверждать занятость плоскостей

(при нажатии «подтвердить» выбранные плоскости в определенном периоде должны меняться цветом.

- редактирование плоскостей (добавление \удаление фото, сетки, полной информации)

- возможность скачивать сетку в ексел файле как на примере за выбранным периодом.

Так же понадобиться верстка, планируемый шаблон легок для исполнения

Сделать полноценный рабочий сайт.

оплата после выполнения проекта и его тестирования

готов заплатить 600$

если сайт создаете в течении 4 дней, на 5 тестируем и все отлично заплачу 700$