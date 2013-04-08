Создание сайта на joomla

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен5 заявок170 просмотров

Нужно переписать, создать аналогичный или готовый скрипт использовать при создании сайта на joomla

http://berdichev.16mb.com/ - адресная программа,

работа скрипта :

- формирование заказов, и отправка их на почту

- из админки подтверждать занятость плоскостей

(при нажатии «подтвердить» выбранные плоскости в определенном периоде должны меняться цветом.

- редактирование плоскостей (добавление \удаление фото, сетки, полной информации)

- возможность скачивать сетку в ексел файле как на примере за выбранным периодом.

Так же понадобиться верстка, планируемый шаблон легок для исполнения

Сделать полноценный рабочий сайт.

оплата после выполнения проекта и его тестирования

готов заплатить 600$

если сайт создаете в течении 4 дней, на 5 тестируем и все отлично заплачу 700$

Joomla
13 лет назад
best_job
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
13 лет назад
$500
5 дней
От сотрудничества у нас остались самые приятные впечатления. Вся работа была выполнена очень быстро, качественно, поправки вносились практически моментально, а результат оказался именно такой, как надо! Всем очень советуем!
Спасибо за интересный проект, приятный заказчик. Рекомендую

Заявки фрилансеров

web_botan
Эльвин 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
13 лет назад

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