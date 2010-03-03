Добрый день! Необходимо сделать сайт-каталог. ТЗ я пишу, нужна будет консультация по тз и т.д. Смысл такой: в админке добавляем "что либо" с определенными полями. Пример: каталог фирм На самом сайте отображается ...
Создание сайта на Joomla (дизайн+модуль магазина)
- создать новый дизайн для сайта
- сверстать и "натянуть" на CMS Joomla
- создать модуль интернет-магазина для Joomla (!!!готовые решения не подходят!!!)
- наполнить сайт первичной информацией
Условия:
- Только для юр.лиц с подписанием официального договора
- Дизайнер и программист должны быть в одной связке, варианты "могу только дизайн" не подходят
- Оплата по безналу
- Предпочтение студиям находящимся в Москве для возможности личной встречи и обсуждения проекта
ТЗ по функциональной части будет предоставлено
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