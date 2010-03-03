Создание сайта на Joomla (дизайн+модуль магазина)

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Закрыт2 заявки167 просмотров

- создать новый дизайн для сайта

- сверстать и "натянуть" на CMS Joomla

- создать модуль интернет-магазина для Joomla (!!!готовые решения не подходят!!!)

- наполнить сайт первичной информацией

Условия:

- Только для юр.лиц с подписанием официального договора

- Дизайнер и программист должны быть в одной связке, варианты "могу только дизайн" не подходят

- Оплата по безналу

- Предпочтение студиям находящимся в Москве для возможности личной встречи и обсуждения проекта

ТЗ по функциональной части будет предоставлено

Joomla
15 лет назад
gmhoster
Сергей 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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