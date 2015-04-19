Создание сайта на Modx Revolution

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Завершен3 заявки172 просмотра

Два проекта на Modx Revolution

1. Сайт под ключ

2. Страница захвата

Тематика мебель

ТЗ во вложении

MODX
10 лет назад
Elinkas
41 год
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

1mmortal
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
10 лет назад
$450
20 дней

Заявки фрилансеров

1mmortal
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11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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