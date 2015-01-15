Создание сайта на основе шаблона дизайна

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Содержание работы:
Создание сайта «Греко-римская борьба» под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт»
Стоимость работ составляет 100 wmz.
Основные этапы работ:
1.Выполнение html-верстки и создание готового шаблона сайта 1С Битрикс.
2.Загрузка шаблонасайта на ftp-сервер host-провайдера Заказчика, настройка окружения платформы 1с Битрикс (настройка 11 модулей 1С Битрикс).
3.Приемочные испытания сайта, устранение замечаний.
В состав редакции «Старт» 1С Битрикс включено 11 модулей:
Главный модуль
Медиаплеер
Управление структурой
Медиабиблиотека
Информационные блоки Эрмитаж
Социальные сервисы
Облачные хранилища Облачные хранилища
Облачные сервисы
Модуль поиска
Компрессия
SEO-модуль
Монитор производительности
Перевод.
Дополнительная информация:
Сайт должен иметь возможность переходить пользователю в социальные сети: Одноклассник, Твиттер.
Исходный данные предоставляет Заказчик по запросу Исполнителя:
-адрес подключение к ftp-серверу host-провайдеру, доступ cms 1С Битрикс.
-файлы в формате-psd дизайна сайта «Греко-римская борьба» для последующей html-верстки.
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