Создание сайта на основе шаблона дизайна

$100
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Содержание работы:

Создание сайта «Греко-римская борьба» под управлением 1С Битрикс в редакции «Старт»

Стоимость работ составляет 100 wmz.

Основные этапы работ:

1.Выполнение html-верстки и создание готового шаблона сайта 1С Битрикс.

2.Загрузка шаблонасайта на ftp-сервер host-провайдера Заказчика, настройка окружения платформы 1с Битрикс (настройка 11 модулей 1С Битрикс).

3.Приемочные испытания сайта, устранение замечаний.

В состав редакции «Старт» 1С Битрикс включено 11 модулей:

Главный модуль

Медиаплеер

Управление структурой

Медиабиблиотека

Информационные блоки Эрмитаж

Социальные сервисы

Облачные хранилища Облачные хранилища

Облачные сервисы

Модуль поиска

Компрессия

SEO-модуль

Монитор производительности

Перевод.

Дополнительная информация:

Сайт должен иметь возможность переходить пользователю в социальные сети: Одноклассник, Твиттер.

Исходный данные предоставляет Заказчик по запросу Исполнителя:

-адрес подключение к ftp-серверу host-провайдеру, доступ cms 1С Битрикс.

-файлы в формате-psd дизайна сайта «Греко-римская борьба» для последующей html-верстки.

9 лет назад
npprimavera
Юрий 
47 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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