Ищу человека, кто сделает сайт на wordpress (домен и хостинг приобретен на Wedos). Есть пример, по которому нужно сделать практически идентичный сайт для нас (скопировать), на 3 языках - чешский, русский, английский. Обязательно прописать SEO, чтобы мы могли корректно продвигаться в поиске. Все переводы предоставим