Создание сайта на WordPress с SEO

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Открыт22 заявки63 просмотра

Ищу человека, кто сделает сайт на wordpress (домен и хостинг приобретен на Wedos). Есть пример, по которому нужно сделать практически идентичный сайт для нас (скопировать), на 3 языках - чешский, русский, английский. Обязательно прописать SEO, чтобы мы могли корректно продвигаться в поиске. Все переводы предоставим

SEOWordPressСоздание сайтов
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