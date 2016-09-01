Создание сайта печати на холсте.

Здравствуйте. Хотим предложить вам проект по созданию сайта печати на холсте. Функционал как у сайта http://procanvas.ru/. Страница карточки товара как на сайте http://tvoyposter.ru. Дизайн наш, но сделан не профессиональным дизайнером. Возьметесь ли за проект? И в какую сумму оцените?