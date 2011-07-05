Создание сайта по продаже купонов

Сайты «под ключ»Закрыт12 заявок187 просмотров
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Добрый день, мне необходимо создасть сайт такого формата как kupikupon.ru.

Откликнитесь, пжл, те у кого был подобный опыт. Прошу указать чтоимость и сроки. Спасибо.

12 лет назад
marylinka
Марина 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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