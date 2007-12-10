Создание сайта по выдаче бонусов

Нужен вебмастер/дизайнер, который бы разработал логотип и затем сделал бы сайт-визитку, страниц на 6-8. Стоимость работы 100 вмз. Если работа будет выполнена в срок и качественно, будет бонус в размере 20 вмз. Есть техническое задание в ...