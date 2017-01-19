Создание сайта " Под ключ"

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки228 просмотров

Требуется создание " под ключ" ДВУХ сайтов потематике " оказание услуг" в сфере недвижимого имущества и сделок с

землей.

Дизайн логотипа, дизайн и верстка страниц. Завестикорпоративную почту на сайте, создать и прикрутить яндекс - метрику,

проиндексировать в поисковых системах, разместить на нашем хостинге.

8 лет назад
x-a-x
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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