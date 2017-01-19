Добрый день! Нужно внести правки в сайт. CMS wordpress. Сделать парсинг с некоторых ресурсов. Все сделать оперативно и качественно. Готов к долгосрочному сотрудничеству. Спасибо.
Создание сайта " Под ключ"
Требуется создание " под ключ" ДВУХ сайтов потематике " оказание услуг" в сфере недвижимого имущества и сделок с
землей.
Дизайн логотипа, дизайн и верстка страниц. Завестикорпоративную почту на сайте, создать и прикрутить яндекс - метрику,
проиндексировать в поисковых системах, разместить на нашем хостинге.
Заявки фрилансеров
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