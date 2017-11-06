ничего мудрить не надо. 1 страница. дизайн обычный.
Создание сайта под ключ
Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".
Тема для продаж услуг b2b и очень сложна тем, что очень много схожих сайтов
похожих друг на друга.
Задача максимально выделится и при этом уйдя от шаблонов в описании
Почему именно мы?
Десятилетний опыт регистрационных действий.
Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности.
Сертифицированные патентные поверенные.
Оперативная подготовка документов для Роспатента.
Консультации на протяжении всего сотрудничества.
Все таки играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.
С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет).
бриф для формирования хотелок.
Заявки фрилансеров
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