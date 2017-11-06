Создание сайта под ключ

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Закрыт24 заявки291 просмотр

Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".

Тема для продаж услуг b2b и очень сложна тем, что очень много схожих сайтов

 похожих друг на друга.   

Задача максимально выделится и при этом уйдя от шаблонов в описании

﻿Почему именно мы? 

Десятилетний опыт регистрационных действий. 

Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности. 

Сертифицированные патентные поверенные. 

Оперативная подготовка документов для Роспатента. 

Консультации на протяжении всего сотрудничества.

Все таки играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.

С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет). 

бриф для формирования хотелок.

8 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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