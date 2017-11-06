Создание сайта под ключ

Хотим создать сайт посвященный "регистрации торгового знака".

Тема для продаж услуг b2b и очень сложна тем, что очень много схожих сайтов

похожих друг на друга.

Задача максимально выделится и при этом уйдя от шаблонов в описании

﻿Почему именно мы?

Десятилетний опыт регистрационных действий.

Богатые знания в вопросах интеллектуальной собственности.

Сертифицированные патентные поверенные.

Оперативная подготовка документов для Роспатента.

Консультации на протяжении всего сотрудничества.

Все таки играть на болях клиента и предлагать услугу на уровне.

С вас примерный диапазон цен на создание (что бы хоть понимать бюджет).

бриф для формирования хотелок.