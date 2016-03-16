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Создание сайта под ключ для производственной компании
Создание сайта "под ключ" для компании производителя замороженных мясных полуфабрикатов.
Сайт-визитка предприятия на 8-10 страниц. С небольшим каталогом продукции (без он-лайн заказа).
От исполнителя: дизайн, верстка страниц, выкладка на хостинг заказчика, прописка в поисковиках, привязка яндекс метрики, создание корп.почты.
По срокам до 5 рабочих дней.
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