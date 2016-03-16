Создание сайта под ключ для производственной компании

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок253 просмотра

Создание сайта "под ключ" для компании производителя замороженных мясных полуфабрикатов.

Сайт-визитка предприятия на 8-10 страниц. С небольшим каталогом продукции (без он-лайн заказа).

От исполнителя: дизайн, верстка страниц, выкладка на хостинг заказчика, прописка в поисковиках, привязка яндекс метрики, создание корп.почты.

По срокам до 5 рабочих дней.

9 лет назад
Alexan81
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$80
5 дней

Заявки фрилансеров

masia_777
Макс 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сайт + каталог + немного функционала.

    $500

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. О компании Фирма занимается тем, что предоставляет оборудование в аренду (в основном, копировальная техника), ОНА НЕ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ ! Что нужно ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Полностью разработать сайт

    Сайт представляет собой социальную сеть, основной целью которой есть организация поиска, знакомства и общения пользователей онлайн. Аналог http://atolin.ru/ . Сущности Пользователи МужчиныДевушки.АдминистраторКартинки (фото)СообщенияГЕО СтраныРегионы.Города.Страницы с информацией.Подарок  (виртуальный объект: цветочки, ...

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны 5 продающих коротких одностраничников под бижутерию

    Нужно сделать 5 лендов, под  продажу бежутерии. Товар должен быть взаимозаменяемым, те не нужно делать под конкретный товар, не под какое то кольцо или под какую то брошку... он должен подходить под все бежу товары. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание интернет-магазина кальянной продукции

    Есть недоделанный магазин - postavugli.ru. Было принято решение взять с этого сайта контент и собрать сайт на новом современном шаблоне. Так же необходима полная сео-оптимизация сайта на этапе разработки. Примеры сайтов, стиль которых нравится: ...

    HTMLMagento
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать 2 сайта на ВП

    Нужны 2 шаблонных сайта на вордпрессе. Сайты будут информационными. Нужна адаптивная верстка, мобильная версия сайта, каталог с продукцией, пример http://www.azbukasna.kz/ru/catalog Обязательное условие - работа по договору (юр.лицо иметь не обязательно, заключим договор и с ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад