Создание сайта (проекта) с нуля

$200
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки246 просмотров
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Нужно создать сайт с нуля. Сайт небольшой, дизайн ограничивается фоном и кнопками, нужно будет сделать на сайте регистрацию и интеграцию с системой приема электронных платежей. Все детали в прикрепленном документе. 

6 лет назад
maxkrak
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
MHrustik
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$200
10 дней
Заказ успешно выполнен.
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