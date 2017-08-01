Создание сайта (проекта) с нуля

Необходимо сделать сайт для федерации по плаванию регионального уровня ТЗ во вложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать сайт с нуля. Сайт небольшой, дизайн ограничивается фоном и кнопками, нужно будет сделать на сайте регистрацию и интеграцию с системой приема электронных платежей. Все детали в прикрепленном документе.
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