Создание сайта с 0

$600
Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок412 просмотров
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Необходим сайт для сервис центра по ремонту ноутбуков.

Навигация на сайте должна быть сделана на подобии этой www.спб.сервисноутбук.рф, но чуть сложнее и разнообразнее.

Полное ТЗ в личку заинтересовавшихся.

12 лет назад
St-linx
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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