Необходимо создать аналог сайта www.lendingclub.com. Вкратце, что требуется: главная страница, 5–7 внутренних страниц, возможность регистрации и входа для пользователей с личной страничкой.По сути требуется клон сайта, чтобы максимально упростить вопрос тех задания и пр.Конкурентным преимуществом ...
Создание сайта с нуля по подобию
Есть ресурс: https://tigerrr.com/
надо сделать сайт с таким же функционалом.
Идентичный на данный момент.
Пишите предполагаемые сроки и цену. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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