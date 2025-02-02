Ищу специалиста, который сможет разработать современный, эффективный сайт для услуг электрика с учётом всех необходимых инструментов для привлечения клиентов.

Что нужно:

Разработать сайт, который будет максимально удобен для пользователей и адаптирован для привлечения клиентов.

Учесть SEO-оптимизацию, аналитику и необходимые маркетинговые инструменты для генерации заявок.

Подготовить сайт к дальнейшему продвижению (Google, Facebook, Instagram, SEO и другие каналы).

Кого ищу:

Разработчика с опытом создания сайтов, которые реально работают и приносят клиентов .

Специалиста, который знает, как правильно структурировать сайт и какие технологии использовать для высокой конверсии.

Если у вас есть успешные проекты в этой сфере и вас есть видение, как можно реализовать этот сайт.

Жду ваших предложений!