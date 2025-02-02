Создание сайта с высокой конверсией

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Закрыт23 заявки192 просмотра

Ищу специалиста, который сможет разработать современный, эффективный сайт для услуг электрика с учётом всех необходимых инструментов для привлечения клиентов.

Что нужно:

  • Разработать сайт, который будет максимально удобен для пользователей и адаптирован для привлечения клиентов.

  • Учесть SEO-оптимизацию, аналитику и необходимые маркетинговые инструменты для генерации заявок.

  • Подготовить сайт к дальнейшему продвижению (Google, Facebook, Instagram, SEO и другие каналы).

Кого ищу:

  • Разработчика с опытом создания сайтов, которые реально работают и приносят клиентов.

  • Специалиста, который знает, как правильно структурировать сайт и какие технологии использовать для высокой конверсии.

Если у вас есть успешные проекты в этой сфере и вас есть видение, как можно реализовать этот сайт.

Жду ваших предложений!

GoogleSEOОптимизация сайтовПривлечение клиентовСоздание сайтов
3 месяца назад
Alexfrance
Индюк 
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Заявки фрилансеров

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