Создание сайта. Тематика 'Webmoney за смс'.

Создать сайт агентства недвижимости на открытом движке. Агентство - будет представлять курортную недвижимость Испании и Черногори Сначала будет разбиение по странам, а далее по районам каждой страны и делением на: Квартиры, Дома, Участки. Сайт должен иметь дружелюбный не сложный ...