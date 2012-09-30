Создание сайта-визитки.

Необходимо создание промо-сайта по электрике посвященный одной из серий розеток и выключателей. Вот, пример уже сущ. не нашего сайта http://www.abb-zenit.ru/ Соот. разрабатываемый сайт должен быть лучше как по дизайну, так и по юзабилити ...