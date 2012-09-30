Создание сайта-визитки.

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Завершен23 заявки310 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно создать сайт-визитку нашей компании. Без каталога продукции, но с интересным и не шаблонным дизайном. Сроки: не более недели. От исполнителя требуется грамотный подход и выполнение работы в срок. Оплата на ваш выбор. Оплата договорная.

13 лет назад
dtema
Артем 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

MrGowarD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$50
7 дней
Решил доверить, к работе относиться качественно и уверенно предлагает альтернативные варианты. Очень доволен. Было готово все очень быстро. Спасибо. Буду с вами сотрудничать!

Заявки фрилансеров

MrGowarD
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва
13 лет назад

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