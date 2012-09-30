Необходимо создание промо-сайта по электрике посвященный одной из серий розеток и выключателей. Вот, пример уже сущ. не нашего сайта http://www.abb-zenit.ru/ Соот. разрабатываемый сайт должен быть лучше как по дизайну, так и по юзабилити ...
Создание сайта-визитки.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Нужно создать сайт-визитку нашей компании. Без каталога продукции, но с интересным и не шаблонным дизайном. Сроки: не более недели. От исполнителя требуется грамотный подход и выполнение работы в срок. Оплата на ваш выбор. Оплата договорная.
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