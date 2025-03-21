Создание сайта визитки

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Закрыт53 заявки192 просмотра

Структура сайта:

  • Главная страница: Логотип, меню (Главная, О нас, Услуги, Партнеры, Контакты), кнопка связи.

  • О компании: Описание деятельности и направлений.

  • Наша команда: Фото сотрудников, их компетенции.

  • Навыки и технологии: Ключевые навыки, интерактивная шкала.

  • Наши партнеры: Логотипы партнеров, описание проектов.

  • Контакты: Форма обратной связи, контактная информация, карта

Создание сайтов
месяц назад
sdronow1991
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Заявки фрилансеров

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17 лет
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18 часов назад
2 отзыва
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Евгений
 
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10 часов назад
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