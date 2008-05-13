Создание сайта знакомств

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок263 просмотра

Необходимо создать сайт знакомств на основе:

1) готового шаблона сайта знакомств (если у вас таковой имеется или его можно недорого приобрести)

или

2) написание с "0" на основе SQL

SQL
17 лет назад
yarfin77
Алексей 
47 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров