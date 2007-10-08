Создание сайтов HTML

Требуется сделать ХТМЛ сайт

РАБОТА ТОЛЬКО С ХТМЛ КОДОМ

Надо прописать тайтл – дескрипшен – Н1 – альт для картинки если она есть или для логотипа - на каждой странице

Сделать правильную навигацию (есть инструкция) – ссылки на все важные страницы с других

не должно быть битых ссылок

поставить 301 редирект на главное зеркало (есть инструкция)

Требуется подобрать картинки

Платим по веб мани (1 доллар за страницу)

Таких заказов много

Необходимо иметь возможность разговаривать по Скайпу или Гугл-талк

Основной контакный email: [email protected]

сайты на англ и фр языках