ТЗ в приложении.
Создание статического сайта на 12 страниц + flash
Техническое задание на создание сайта *****.tm
1. Описание страниц сайта.
a. Главная (статическая страница с элементом Flash в виде интерактивной карты мира + текстовым меню)
b. Общие сведения (статическая страница, в основном текст)
c. Официальные документы(статическая страница, в основном эскизы отсканнированных документов)
d. Портфолио (статическая страница с описанием выполненных проектов. Таблица из двух колонок: фото и описание)
e. Наши друзья (статическая страница со ссылками на сайты наших друзей. Таблица из двух колонок: лого и описание организции)
f. Дистрибуция оборудования (статическая страница, в основном текст)
g. Долгосрочные проекты (статическая страница, в основном текст)
h. Как стать партнером? (статическая страница, текст + форма для заполнения. Аналог тут ***/ru/kak-stat-partnerom/ )
i. График мероприятий (статическая страница с таблицей планируемых мероприятий, аналог тут ***/ru/ceminary-po-geliosistemam/)
j. Техническая библиотека (статическая страница, в основном текст с описанием сервиса + ссылки на сайт библиотеки)
k. Контакты (статическая страница, перечень контактных данных всех имеющихся представительств, сейчас таких 4)
l. Написать нам (статическая страница с формой обратной связи для отправки e-mail)
2. Дизайн сайта.
Дизайн сайта должен бать выполнен в корпоративном стиле www.atmosfera.ua. Я вижу в этом сайте использования мягких синих(серо-голубых) тонов. Должна присутствовать фирменная символика, логотип. В отличии от сайта atmosfera.ua на логотипах и в дизайне необходимо использовать торговую марку atmsfera без каких либо приставок (.ua, .by, .md и т.д.)
3. Много-языковость сайта
Сайт должен быть сделан таким образом чтобы его было максимально легко переводить на другие языки. Т.е. надо чтобы максимум всего что подлежит переводу было в тексте. + структура каталогов предусматривала много-языковость(/ru /pl /ua /en ...).
Флешовая карта должна использовать по максимуму интернациональные тексты. Еее переводить не будем. Эта карта будет правится только в случае появления нового партнера. Например название стран и регионов сделать на языке страны и продублировать на английском. Контактные данные выводить только на английском.
Флеш должен быть передан с исходниками, т.к. полюбому потребуется вносить изменения.
Эскизы страниц, фирменный стиль и тексты предоставляются.
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