Требуется разработчик для создания сайта аренды номеров «под ключ» на WordPress. Необходима адаптивная верстка по макету из Figma. Сайт состоит из 4 основных страниц и вложенных категорий. Обеспечьте качественное отображение на всех устройствах и готовность к дальнейшему сотрудничеству для улучшения проекта и верстки внутренних страниц.