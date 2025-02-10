Создание темы на WordpRess под ключ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок100 просмотров

Задача создать тему на WordpRess под ключ.

  1. 5 страниц + темная тема, верстка готова, но требует небольших доработок.

  2. Функции смена светлой и темной темы.

  3. Смена всех цветов темы. Перекраска под другой цвет.

  4. 95+ по гугл спид пк и мобайл.

  5. Комментарии и плеер делать не нужно.

Все подробности скинем в личку, дизайн и верстку.

Работа только по договору или безопасная сделка. Если дочитали до конца напишите cimena в заявке.

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IceBoom28
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