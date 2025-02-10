Создание темы на WordpRess под ключ

Требуется разработать одностраничный сайт на платформе WordPress для агентства, специализирующегося на маркетинге и управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать секции 'О нас', 'Наши услуги', 'Наши модели', 'Отзывы', 'Результаты', 'Часто задаваемые вопросы' и 'Контактная информация'. Обеспечить адаптивный дизайн, быструю загрузку, SEO-оптимизацию и интеграцию с социальными сетями.