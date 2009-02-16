Создание веб-сайта под ключ (финансовая тематика)

Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок340 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые специалисты.

Вкратце расскажу что нужно сделать. Необходимо создать сайт с нуля, разработать логотип и дизайн. Интегрировать несколько приложений. Создать и привязать к сайту клиентскую базу. При необходимости, предоставить тех. поддержку. Обязательно высокое качество всей работы от дизайна до верстки. Оплата по договоренности. Необходимо знание английского языка.

Жду ваших вопросов и предложений.

Спасибо.

15 лет назад
mraelliot
44 годаЛатвия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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