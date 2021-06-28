Создать 4 сайта согласно ТЗ (техническому заданию)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок1028 просмотров

https://docs.google.com/document/d/1fUUSfD9cBnFE-1Ib0p8tqgeLm2CSqfRofpGmFjtSvIw/edit#heading=h.z37c3rnhbt9h

Напишите ваше фио, сумму за выполнения заказа, сроки, ссылки на ваше портфолио и укажите контактные данные (номер телефона и почту)

4 года назад
guest_16248857668891
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алина
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Данияр
 
32 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
4 года назад
Мария
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 минут назад
61 отзыв
4 года назад
Анна
 
50 лет
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Дима
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 отзывов(-2)
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Разработка сервиса аналитики для маркетплейсов

    Ищем подрядчика для разработки веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Проект включает работу с парсерами, API и фреймворками. Требуется опыт работы с парсингом открытых данных, API и фреймворками, желательно знание Python. Рассматривается долгосрочное сотрудничество. Возможна работа по договору.

    Парсинг данныхPython
    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать редизайн landing-а по образу и подобию

    Требуется создать редизайн landing page с аналогичным содержанием, но новым дизайном. Используйте готовый шаблон и найдите подходящие иллюстрации. Результат должен включать готовые html, css, js файлы и архив с изображениями. Возможен вариант с использованием конструктора, чтобы заказчик мог редактировать. Срок выполнения - до конца недели.

    CSSHTMLJavaScriptTilda
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Преобразовать лендинг в многостраничный сайт (tilda)

    Требуется преобразовать лендинг в многостраничный сайт на платформе Tilda. Исходной страницей является теплые-фундаменты.рф/ushp. В проекте необходимо учесть техническое задание, которое прикреплено. Ожидается указание окончательной цены и сроков выполнения. Примеры выполненных работ приветствуются.

    Tilda
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Winter CMS - нужен сайт

    Требуется создать сайт-визитку на Winter CMS или October CMS с интеграцией необходимых плагинов. Дизайн уже готов, вёрстка будет предоставлена позже. Ожидается качественная реализация проекта.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    $600

    Требуется разработка сайта «под ключ» для продвижения по указанной теме. Важно учесть пожелания по дизайну и функционалу, ориентируясь на пример сайта. Работа должна включать все этапы создания, от дизайна до запуска.

    Сайты «под ключ»39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Лендинг по продаже гамаков

    Необходимо разработать простой и недорогой одностраничный сайт для продажи гамаков. Ожидается уникальный дизайн, включая элементы, такие как логотип. Подробное техническое задание предоставлено в приложении.

    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт услуг кредитования на Wordpress

    Разработайте сайт услуг кредитования на базе Wordpress с нуля, используя шаблон с аналогичной структурой. Основная цель - заработок на партнерках через заявки, которые отправляются в банк. Необходимо обеспечить автоматическое обновление информации о кредитах и корректную отправку заявок для получения комиссионных.

    WordPress
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    4 года назад