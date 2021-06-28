Ищем подрядчика для разработки веб-сервиса аналитики для маркетплейсов. Проект включает работу с парсерами, API и фреймворками. Требуется опыт работы с парсингом открытых данных, API и фреймворками, желательно знание Python. Рассматривается долгосрочное сотрудничество. Возможна работа по договору.
Создать 4 сайта согласно ТЗ (техническому заданию)
https://docs.google.com/document/d/1fUUSfD9cBnFE-1Ib0p8tqgeLm2CSqfRofpGmFjtSvIw/edit#heading=h.z37c3rnhbt9h
Напишите ваше фио, сумму за выполнения заказа, сроки, ссылки на ваше портфолио и укажите контактные данные (номер телефона и почту)
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