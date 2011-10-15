Создать городской портал + соц. сеть на Drupal

Тип сайта - городской портал с новостями и медиа развлечениями + соц сеть .

Содержание сайта - соц сеть , новости, музыка все должно разбито по разделам ( функции для видео , аудио - загрузка, скачивание, он лайн плеер)

Также нужна функция трансляции с он лайн веб камер ( скажем расположенных по городам )

Остальное - фото раздел и прочее содержание типа опросов, работы, маркета, объявлений, блога , погоды итд.

Основные цвета сайта - синий, голубой, серый, белый

Пример главной страницы которая очень подходит - http://www.vtem.net/en/extensions.html ( Только другие цвета )

Но сайт должен базироваться на Drupal

Вот еще соображение по внешнему виду для соц сети , в плане цветов и внешнего вида в общем . 1.png