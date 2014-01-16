Создать интернет сайт для конкурса

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки245 просмотров

Требуется создать интернет сайт для конкурса.

Техническое задание во вложении.

Сроки - максимум 3 недели.

Оплата поэтапная

- 1 - утверждение дизайна - оплата - 10%

- 2- программирование на Вашем хостинге - оплата - 20%

- 3- перенос сайта, тестирование, устранение ошибок - оплата - 70%

По иным вариантам не работаем, так как не раз уже сталкивались с задержкой, не исполнением услуг.

Желательно оплата по безналичному расчету.

Планируется долгосрочное сотрудничество, так как компания постоянно развивается и запускает новые проекты.

Бюджет - 600$

11 лет назад
Olka1-80
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов

Выбранный исполнитель

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$600
20 дней
Оперативно! Грамотно! Четко! Была приятно удивлена работой. Очень редко встречаются Исполнители, которые делают работу добросовестно и быстро. Ответы на вопросы, консультация, оперативное исправление недочетов. Рекомендую Станислава как надежного Исполнителя. Будем сотрудничать вновь!
Четкое ТЗ, с оплатой проблем не было.

Заявки фрилансеров

zaycevdesign
Станислав 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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