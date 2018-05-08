Создать лендинг для одного товара

Нужно разработать, установить и настроить лендинг под ключ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть магазин с товарами, ходим сделать лендинг для 1 товара и запустить рекламу.
ТЗ нету. можем показать примеры работ какие нравятся и с функционалом хотя его как бы нету и не нужно.
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