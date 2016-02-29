Доброго времени суток!Необходимо разработать продающую страничку под ключ: текст + дизайн + верстка.landing-page-cms.ruПодробное ТЗ готово, покажу его исполнителю.Упор больше хочется сделать на качестве текста, во вторую очередь уже дизайн.От Вас цена выполнения работы.Сроки: горят, максимум ...
Создать лендинг для сервиса техобслуживания автомобилей
Требуется мультилендинг для сервиса техобслуживания.
Заголовки и картинки под разные марки и модели авто.
"Мульти" предварительно делаем через Yagla.
В остальном, всё стандартно, требуется качественный, не слишком шаблонный, но и не слишком оригинальный, лендинг.
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